''Ocean na końcu drogi'' - kolejna powieść Neila Gaimana zostanie zekranizowana

Reżyser animowanego filmu Koralina i tajemnicze drzwi Henry Selick pracuje nad kolejnym projektem, który będzie swą fabułę opierał na powieści Neila Gaimana. Tym razem adaptacji doczeka się powieść z pogranicza dark fantasy i horroru – '’Ocean na końcu drogi'’.

''Koralina i tajemnicze drzwi''

Przy filmie pracować będzie także Gaiman. Duet ten odpowiada również za powstanie wspomnianej wyżej animacji.

Selick film The Ocean at the End określił jako '’prawie kontynuację'’ Koraliny.

Zamiast dziecka udającego się do innego świata z potworną matką, to potworna matka przychodzi do naszego świata, aby siać spustoszenie w życiu dziecka powiedział.

Powieść Gaimana wydana została w 2013 roku i opisywana jest jako przejmująca baśń, która genialnie pobudza wyobraźnię. Ta urzekająca, ale i niejednokrotnie wstrząsająca opowieść o tajemnicy, przetrwaniu, pamięci i magii sprawia, że niemożliwe staje się, aż nazbyt realne.

Selick obecnie rozgląda się za potencjalnym nabywcom projektu. Podobno interesuje się nim studio Pinocchio ShadowMachine Guillermo del Toro.

Ocean na końcu drogi to retrospekcja pewnego mężczyzny, która dotyczy historii mającej miejsce w jego dzieciństwie. Pewne wydarzenie obudziło pradawne moce, które lepiej byłoby zostawić w spokoju. Pojawiają się mroczne stwory spoza naszego świata i nasz narrator potrzebuje wszystkich sił i sprytu, by nie stracić życia w obliczu pierwotnej grozy, zarówno tej przyczajonej w rodzinnym domu, jak i sił, które gromadzą się, by ją zniszczyć. Pomocy może szukać wyłącznie u trzech kobiet z farmy na końcu drogi. Najmłodsza z nich twierdzi, że jej staw to ocean. Najstarsza pamięta Wielki Wybuch – tak brzmi opis książki '’Ocean na końcu drogi'’.

