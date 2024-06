Pierwsze nazwiska w obsadzie serialu ''The Institute'', opartego na prozie Stephena Kinga 0

O planach przeniesienia na mały ekran jednej z nowszych powieści amerykańskiego mistrza grozy Stephena Kinga '’The Institute'’, słyszeliśmy po raz pierwszy ponad cztery lata temu. Projekt ten na kilka lat stanął jednak w martwym punkcie. Teraz zaś ruszył do przodu. Poznaliśmy pierwsze nazwiska w obsadzie, a także wiemy, kto zajmie się produkcją.

Ben Barnes, serial ''The Punisher''

Zamówienie na serial złożyła telewizja MGM+. Angaże do głównych ról otrzymali Ben Barnes i Mary-Louise Parker. Jack Bender stanie za kamerą serialu. Będzie on także producentem wykonawczym wraz z Benjaminem Cavellem, który objął również stanowisko scenarzysty.

The Institute opisywany jest jako przerażająca, pełna dramatyzmu opowieść o walce dobra ze złem. MGM+ złożyło zamówienie na sezon składający się z ośmiu odcinków. Jego produkcja rozpocząć ma się jeszcze w tym roku w Nowej Szkocji.

Barnes wcieli się w Tima Jamiesona, byłego policjanta, a Parker sportretuje czarującą, ale nieustępliwą dyrektorkę tytułowego Instytutu, panią Sigsby.

12-letni Luke Ellis budzi się w pokoju do złudzenia przypominającym jego własny, tyle że bez okien. Wkrótce orientuje się, że trafił do tajemniczego Instytutu i nie jest jedynym dzieciakiem, którego tu uwięziono. To miejsce odosobnienia dla nastolatków obdarzonych zdolnościami telepatii lub telekinezy. W Instytucie zostaną poddani testom, które wzmocnią ich naturalną, choć nadprzyrodzoną moc. Opiekunowie nie mają skrupułów – grzeczne dzieci są nagradzane, nieposłuszne – surowo karane. Wszyscy jednak, prędzej czy później, trafią do drugiej części Instytutu, a stamtąd nikt już nie wraca.Gdy kolejne dzieci znikają w Tylnej Połowie, Luke jest coraz bardziej zdesperowany. Musi uciec i wezwać pomoc. Tylko że nikt dotąd nie uciekł z Instytutu – tak brzmi opis powieści Kinga.

Źrodło: ComingSoon, Lubimy czytać