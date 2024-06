Pierwszy zwiastun 2. sezonu serialu sci-fi "The Ark" 0

Stacja Syfy udostępniła oficjalny zwiastun drugiego sezonu The Ark zapowiadający nadchodzący powrót dramatu science-fiction, w którym występuje Christie Burke. Premiera kolejnej części planowana jest na 17 lipca 2024 roku.

kadr z serialu "The Ark"

Serial rozgrywa się 100 lat w przyszłości, kiedy rozpoczęły się misje kolonizacji planet jako konieczność zapewnienia przetrwania rasy ludzkiej. W sezonie 2, gdy odważna załoga Ark One dotrze do celu i stwierdzi, że nie nadaje się do zamieszkania, muszą przetrwać wystarczająco długo, aby znaleźć nowy dom dla siebie i wszystkich statków, które podążą za nimi.

W zwiastunie drugiego sezonu załoga Ark One kontynuuje poszukiwania planety nadającej się do zamieszkania, na której rasa ludzka mogłaby przetrwać. Jednak poszukiwania prowadzą ich do różnych wyzwań, które sprawią, że ich misja będzie jeszcze bardziej skomplikowana niż dotychczas.

W rolach głównych występują Christie Burke, Richard Fleeshman, Reece Ritchie, Stacey Read i Ryan Adams. Za jego powstanie odpowiadają Dean Devlin i Jonathan Glassner, którzy są showrunnerami i producentami wykonawczymi obok Marca Roskina i Rachel Olschan-Wilson z Electric Entertainment. W pierwszym sezonie serial zgromadził 6,5 miliona widzów na wszystkich platformach i stał się hitem dla Syfy.

Źrodło: ComingSoon