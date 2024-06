Reżyser Xavier Gens o planach na kontynuację ''Rekinów w Sekwanie'' 0

Ponad tydzień temu na Netflix trafił francuski horror o krwiożerczym rekinie noszący tytuł Rekiny w Sekwanie. Jego premiera odbyła się pod znakiem skandalu. Produkcja jednak trafiła do streamingu, a jej reżyser już ma plan na kontynuację.

Film ten od premiery obejrzano już ponad 40 milionów razy, tym samym stał się dość popularnym tytułem na streamerze. Szalony finał Rekinów w Sekwanie daje niezły potencjał na sequel.

[SPOJLER]

Akcja filmu rozgrywa się latem tego roku. Paryż po raz pierwszy jest gospodarzem Mistrzostw Świata w Triathlonie. Genialna naukowczyni Sophia dowiaduje się od Miki, młodej działaczki na rzecz ochrony środowiska, że po Sekwanie pływa rekin. Okazuje się on nie być zwykłym zabłąkanym zwierzęciem, a agresywnym i zmutowanym. Jak to w takich filmach bywa dochodzi do rozlewu krwi, a próba unicestwienia rekina uruchamia katastrofalny łańcuch zdarzeń, miasto zostaje zalane.

Xavier Gens, reżyser i scenarzysta filmu dokładnie wie jak wykorzysta to zakończenie, jeśli tylko Netflix da mu zielone światło na kontynuację.

W tej chwili nie zajmujemy się tym, ale istnieje szansa, że ​​wkrótce będziemy o tym rozmawiać. Jeśli powstanie kontynuacja, akcja będzie rozgrywać się w Paryżu całkowicie zanurzonym pod wodą powiedział Gens.

Rekiny w Sekwanie są przedmiotem pozwu. Scenarzysta i reżyser Vincent Dietschy twierdzi, że film przypomina projekt Silure, nad którym zaczął pracować w 2011 roku. Opowiada on o gigantycznym, mięsożernym sumie, który sieje postrach w Sekwanie. Pierwsza rozprawa miała odbyć się dziś. Do czasu jakichś oficjalnych sądowych postanowień, film dostępny jest na Netflix. Jeśli sąd przychyli się do wniosku Dietschy to prawdopodobnie emisja obrazu zostanie zawieszona do czasu kolejnej rozprawy.

Źrodło: ComingSoon