Rashida Jones i robot rozwiązują zagadkę zniknięcia rodziny kobiety w zwiastunie serialu ''Sunny''

Apple TV+ prezentuje zwiastun swojej kolejnej oryginalnej produkcji. Sunny to mroczny komediodramat z elementem sci-fi. Rashida Jones wciela się w doświadczoną przez życie kobietę, która łączy siły w odkryciu prawdy o tym co się stało z inteligentnym robotem.

W zwiastunie Sunny grana przez Jones Suzie postanawia zbadać tajemnicę nagłego zniknięcia męża i syna. Powoli zaczyna rozumieć, że mąż ukrywał przed nią wiele rzeczy, w tym prawdziwy charakter swojej pracy.

Sunny opowiada historię Suzie, amerykanki mieszkającej w Kioto w Japonii, której życie wywraca się do góry nogami, gdy jej mąż i syn znikają w tajemniczej katastrofie lotniczej. Na pocieszenie firma elektroniczna jej męża dała kobiecie jednego z nowej klasy robotów domowych. Chociaż na początku Suzie jest urażona próbami Sunny wypełnienia pustki w jej życiu, stopniowo nawiązuje się między nimi nieoczekiwana przyjaźń. Razem odkrywają mroczną prawdę o tym, co naprawdę przydarzyło się rodzinie Suzie i niebezpiecznie wplątują się w świat, o istnieniu którego Suzie nie miała pojęcia.

Za powstanie serialu odpowiada Katie Robbins. Scenariusz projektu bazuje na powieści Colina O’Sullivana The Dark Manual. W serialu występują także Hidetoshi Nishijima jako Masa Sakamoto, Joanna Sotomura jako Sunny i Judy Ongg jako Noriko Sakamoto. Producentami wykonawczymi są Jones, Ravi Nandan, Jess Lubben i Lucy Tcherniak, przy czym ta ostatnia również reżyseruje. Tcherniak pracowała wcześniej m.in. nad '’The End of the F***ing World'’ dla Netflix.

Premiera serialu Sunny zaplanowana jest na 10 lipca. Na serial składa się 10. odcinków.

Źrodło: Apple TV+, Comingsoon