"Władca Pierścieni" w Cinema City - przeżyj trylogię w największych kinowych formatach: IMAX i 4DX 0

Wielkimi krokami zbliża się wyjątkowy weekend w kinach Cinema City – prawdziwa gratka dla fanów powieści J.R.R. Tolkiena i stworzonych na ich podstawie filmów Petera Jacksona. Od 21 do 23 czerwca w salach 4DX oraz IMAX wyświetlana będzie trylogia "Władca Pierścieni". To jedyna okazja do tego, by – 20 lat po premierze "Powrotu króla", czyli ostatniej części tej serii – zobaczyć na wielkim ekranie kultowe produkcje, które na stałe zapisały się na kartach światowej kinematografii.

"Władca Pierścieni: Dwie Wieże"

Władca Pierścieni to bez wątpienia najlepsza trylogia z gatunku fantasy, jaka powstała w dziejach kinematografii. Filmy nakręcone w oparciu o bestsellerowe powieści J.R.R. Tolkiena i wyreżyserowane przez Petera Jacksona, zdobyły w sumie aż 17 Oscarów. Od 21 do 23 czerwca w kinach Cinema City będzie można zobaczyć Drużynę Pierścienia, Dwie wieże i Powrót króla w największych kinowych formatach: IMAX i 4DX. Co ważne, w salach Sizeer 4DX wyświetlana będzie rozszerzona wersja trylogii, a w salach BNP Paribas IMAX – standardowa.

Format IMAX sprawia, że zwykły seans zamienia się w filmową przygodę życia i doświadczenie przekraczające granice wyobraźni. Ta pionierska technologia charakteryzuje się krystalicznym obrazem o najwyższej rozdzielczości, wyraźniejszym kontrastem i głębszym nasyceniem koloru. Niekonwencjonalna wielkość ekranu "otwiera oczy" na doznania niespotykane w innych salach kinowych, dzięki czemu odbiór filmów staje się doskonalszy. Jedyne w swoim rodzaju wrażenia podczas seansu zapewniają również: amfiteatralny układ sali, najwyższej klasy fotele i majestatyczna jakość dźwięku.

W Polsce sale IMAX znajdują się w kinach:

Cinema City Sadyba (Warszawa)

Cinema City Poznań Plaza (Poznań)

Cinema City Punkt 44 (Katowice)

Cinema City Manufaktura (Łódź)

Cinema City Wroclavia (Wrocław)

Cinema City Zakopianka (Kraków)

Źrodło: Cinema City