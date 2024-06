Kolejna gra doczeka się adaptacji. Tym razem będzie to "Guilty Gear" 0

Arc System Works i Sanzigen Studios ogłosiło, że stworzą animie oparte na kultowej serii bijatyk "Guilty Gear".

fragment okładki gry "Guilty Gear"

Nowa seria, zatytułowana Guilty Gear Strive: Dual Risers, zostanie wyprodukowana przez Sanzigen Studios, które stworzyło także teledysk Find Your One Way dla głównego bohatera gry Guilty Gear Strive, Sola Badguya. Inne osoby zaangażowane w projekt to scenarzysta Guilty Gear Norimitsu Kaihō i Seiji Mizushima (Fullmetal Alchemist) jako producent współpracujący.

Na chwilę nie wiele wiemy na temat fabuły i obsady. Serial zostanie jednak zaprezentowany na nadchodzącym Anime Expo 2024, które odbędzie się w dniach 4-7 lipca 2024 r. w Los Angeles. Na konwencji fani po raz pierwszy zobaczą zwiastun serialu, a także inne wiadomości zza kulis podczas panelu Guilty Gear Strive: Dual Rulers – Special Event organizowanego przez Arc System Works, który odbędzie się 4 lipca.

Co wiemy o grze "Guilty Gear"?

Guilty Gear to seria bijatyk rozwijana przez japońskie studio Arc System Works. Za jej powstanie odpowiedzialny jest głównie artysta i deweloper Daisuke Ishiwatari, który nie tylko zaprojektował poszczególnych bohaterów i rozpisał wątki fabularne, ale także stworzył ścieżkę dźwiękową i podłożył głos pod kilka kluczowych postaci.

Pierwsza część cyklu została wydana w 1998 roku na konsoli PlayStation. Następne ukazywały się zazwyczaj w pierwszej kolejności na automatach do gier, z późniejszymi konwersjami na urządzenia domowe.

Źrodło: ComingSoon / gry-online.pl