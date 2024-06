''Trędowata'' - Telewizja Polska pracuje nad nową ekranizacją powieści Heleny Mniszkówny 0

Telewizja Polska pracuje nad kolejną kostiumową produkcją. Nowym projektem jest ekranizacja słynnej powieści Heleny Mniszkówny ’’Trędowata’’.

Będzie to druga serialowa ekranizacja powieści Trędowata, która opowiada o miłości nauczycielki Stefanii Rudeckiej i bogatego ordynata Waldemara Michorowskiego. Osadzona jest realiach polskiej prowincji pod koniec XIX wieku. W serialu, który miał premierę w TVP w 2000 roku, rolę Rudeckiej zagrała Anita Sokołowska. Z kolei w 1976 roku i 1936 roku powstały filmy pod tym samym tytułem.

Jak na razie nie znamy żadnych innych szczegółów odnośnie powstającego serialu. Jedyne co wiemy, to że projekt ma wiernie odwzorować treść powieści. Będziemy informować Was na bieżąco.

TVP na swoim koncie ma dużo kostiumowych produkcji. Większość z nich odniosła sukces ciesząc się dużą popularnością wśród widzów. Są wśród nich Matylda, Stulecie Winnych czy Korona królów.

Źrodło: Press