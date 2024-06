''Megalopolis'' Coppoli ma dystrybutora i ustaloną datę premiery! 0

Najnowszy film Francisa Forda Coppoli Megalopolis po problemach związanych ze znalezieniem w Stanach Zjednoczonych dystrybutora, nareszcie wyszedł na prostą. Film wprowadzić do amerykańskich kin zdecydowało się studio Lionsgate.

Megalopolis wejdzie do kin w USA 27 września tego roku. Data polskiej premiery nie jest jeszcze znana.

Francis jest legendą. To prawdziwy zaszczyt móc z nim pracować i pokazać kinowej publiczności ten niesamowity, odważny i całkowicie wyjątkowy film. W Lionsgate staramy się być domem dla odważnych artystów, a ’’Megalopolis’’ udowadnia, że ​​nie ma nikogo bardziej odważnego niż mistrz, Francis Ford Coppola powiedział Adam Fogelson z Lionsgate Motion Picture Group

Megalopolis to rzymska baśń osadzona w wyimaginowanej współczesnej Ameryce. Miasto Nowy Rzym musi się zmienić, co powoduje konflikt między Cesarem Catyliną (Adam Driver), genialnym artystą, który pragnie wskoczyć w utopijną, idealistyczną przyszłość, a jego opozycją, burmistrzem Franklynem Cicero (Giancarlo Esposito) mającym klasyczne spojrzenie na społeczeństwo, chcącym zatrzymać władzę, gdyż kieruje nim chciwość. Rozdarta między nimi jest celebrytka Julia Cicero (Nathalie Emmanuel), córka burmistrza, która jest zakochana w Cesarze. Uczucie to wystawia jej lojalność jako córki na próbę, zmuszając ją do odkrycia, tego na co według niej naprawdę zasługuje ludzkość.

Megalopolis to wysokobudżetowa produkcja science fiction, którą Francis Ford Coppola sam sfinansował. Jej budżet wyniósł 120 milionów dolarów. Film zadebiutował na tegorocznym Festiwalu Filmowym w Cannes.

Coppola jest reżyserem oraz scenarzystą. W filmie występują także Jon Voight, Laurence Fishburne, Aubrey Plaza, Jason Schwartzman, Shia LaBeouf, Dustin Hoffman, Grace VanderWaal, Kathryn Hunter, James Remar, Talia Shire i Jason Schwartzman.

