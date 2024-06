Serial animowany ''Blue Beetle'' w planach dużych wytwórni 0

Warner Bros. Animation i DC Studios zamierzają kontynuować prace nad Blue Beetle. W planach nie jest jednak film, a animowany serial, nad którym trwają już pierwsze prace.

Miguel Puga będzie showrunnerem i reżyserem, a Cristian Martinez będzie scenarzystą. Ponadto reżyser aktorskiego filmu z 2023 roku Blue Beetle Angel Manuel Soto i scenarzysta Gareth Dunnet-Alcocer będą producentami wykonawczymi wraz z Johnem Rikardem.

Ponieważ projekt jest wciąż w fazie rozwoju, nie jest jeszcze pewne, ile (jeśli w ogóle) ktoś z obsady filmu powróci. Zwrócono się jednak z pytaniem do wielu członków obsady i jak donoszą zagraniczne media, są oni pozytywnie nastawieni do projektu.

Serial będzie oparty na filmie, ale stworzy także własną historię, która, jeśli się powiedzie, może potencjalnie doprowadzić do powrotu tej postaci na duży ekran.

Niedawny absolwent college’u, Jaime Reyes (Xolo Maridueña), wraca do domu pełen aspiracji na przyszłość. Na miejscu okazuje się, że dom nie jest taki, jak go zostawił. Gdy bohater szuka swojego celu, los interweniuje, a Jaime niespodziewanie znajduje się w posiadaniu starożytnego reliktu obcej biotechnologii: skarabeusza. Kiedy skarabeusz nagle wybiera Jaime’a na swego symbiotycznego żywiciela, zostaje obdarzony niesamowitą zbroją zdolną do uzyskania niezwykłych i nieprzewidywalnych mocy, na zawsze zmieniając jego przeznaczenie. Zostaje superbohaterem o pseudonimie Błękitny Skarabeusz.

Źrodło: Deadline