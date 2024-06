Jordan Peele podaje datę premiery swojego kolejnego filmu 0

Jordan Peele, amerykański filmowiec, który zasłynął filmem Uciekaj!, opublikował w swoich mediach społecznościowych dość tajemniczy post. Na wrzuconej przez niego do sieci fotografii widnieje pewna data.

Jordan Peele, ''Keanu''

Choć nie ma na razie oficjalnego potwierdzenia czego data 23 października 2026 roku dotyczy, to możemy domyślać się, że prawdopodobnie jest to termin premiery najnowszego filmu reżysera. Jak zapowiadał on wcześniej, nad projektem trwają już prace.

Pierwotnie następny film Peele’a miał mieć premierę w kinach 25 grudnia 2024 roku dzięki Universal Pictures. Filmowanie zostało jednak opóźnione w 2023 roku z powodu strajków w Hollywood, a film został usunięty z kalendarza premier Universal.

Szczegóły fabuły oczekiwanego obrazy pozostają na razie tajemnicą. Oficjalny tytuł filmu ani informacje o obsadzie także nie zostały jeszcze ogłoszone.

Peele obecnie na swoim reżyserskim koncie ma trzy filmy, są to Uciekaj!, To my i Nie!. Wcześniej nim zasiadł za kamerą był współscenarzystą i producentem filmu Keanu z 2016 roku, w którym zagrał także u boku Keegana-Michaela Keya. Jest on autorem scenariusza do nowego Candymana i animacji Wendell i Wild zrealizowanej techniką poklatkową.

Źrodło: ComingSoon