Will Smith gwiazdą ''Resistor'', nowego filmu sci-fi od Sony

Will Smith niedługo po premierze Bad Boys: Ride or Die, znalazł swój kolejny filmowy projekt. Aktor którego reputacja spadła po ’’skandalu’’ na Oscarach najwidoczniej wraca na właściwe tory. Dostał on główną rolę w projekcie zatytułowanym ’’Resistor’’. To produkcja z gatunku science fiction, za powstanie której odpowie Sony Pictures.

Will Smith, ''Bad Boys: Ride or Die''

Resistor powstanie na podstawie powieści Daniela Suareza zatytułowanej Influx z 2014 roku. Pierwszą wersję scenariusza napisał Zak Olkewicz, a obecną na jej podstawie opracował Eric Singer. Kto stanie za kamerą, tego jeszcze nie wiemy.

Głównym bohaterem jest fizyk Jon Grady, który jest zachwycony, gdy jego zespół osiąga to, nad czym pracowali od lat: urządzenie potrafiące odbijać grawitację. Ich badania zrewolucjonizują dziedzinę fizyki – co będzie ukoronowaniem ich kariery. Grady spodziewa się szerokiego uznania dla całego swojego zespołu. Być może i Nobla. Zamiast tego jego laboratorium zostaje zamknięte przez tajemniczą organizację Biuro Kontroli Technologii, której misją jest zapobieganie za wszelką cenę wstrząsom społecznym, jakie niesie ze sobą nagły postęp technologiczny. Biuro to ukrywa prawdę o rozwoju technologicznym. Grady nie godzi się z tym jak jego odkrycie zostało potraktowane, przez co trafia do więzienia. Tam wraz z innymi podobnymi sobie obmyśla sposób przeciwstawienia się.

Źrodło: ComingSoon