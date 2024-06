Tom Hiddleston na pierwszym zdjęciu z adaptacji ''The Life of Chuck'' 0

Już niedługo będziemy mogli zapoznać się z '’The Life of Chuck'', produkcją której fabuła opiera się na krótkim opowiadaniu Stephena Kinga należącym do antologii ’'If It Bleeds’’. W głównej roli występuje Tom Hiddleston. I to właśnie jego możemy zobaczyć na pierwszym zdjęciu z powstałej produkcji.

Tom Hiddleston, ''Kong: Wyspa Czaszki''

Za kamerą adaptacji stanął Mike Flanagan, który wraz z Trevorem Macy pracował nad scenariuszem. Obaj panowie pełnią przy projekcie także jeszcze inną funkcję, są producentami wykonawczymi.

Historia ukazana w The Life of Chuck dzieli się na trzy części. Poznamy historię Charlesa Krantza przedstawioną nam w odwrotnej kolejności chronologicznej. Najpierw zobaczymy jak w wieku 39 lat umiera na guza mózgu, aby następnie powoli cofać się do jego dzieciństwa, które spędził w nawiedzonym domu. Przeglądając wydarzenia z przeszłości, Charles zaczyna mieć obsesję na punkcie byłego ucznia, który może mieć wyjątkowy dar.

Poniżej wspomniana fotografia:

Oprócz Hiddlestona w filmie występują także Chiwetel Ejiofor, Karen Gillan, Jacob Tremblay, Mark Hamill, Matthew Lillard, David Dastmalchian i Heather Langenkamp oraz Harvey Guillen, Trinity Jo-li Bliss, Mia Sara, Q'Orianka Kilcher, Antonio Raul Corbo, Annalise Basso, Samantha Sloyan.

The Life of Chuck swoją premierę będzie mieć we wrześniu na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Toronto. Kiedy trafi do kin, jeszcze nie wiemy.

Źrodło: ComingSoon