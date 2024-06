Peter Jackson wciąż pracuje nad sequelem ''Przygód Tintina'' 0

Po ponad dziesięciu latach Peter Jackson nadal zainteresowany jest nakręceniem kontynuacji nominowanej do Oscara i nagrodzonej Złotym Globem animacji Przygody Tintina. Informację taką podał Andy Serkis, aktor od lat współpracujący z Jacksonem. Wcielił się on w Golluma w obu trylogiach reżysera opartych na powieściach J.R.R. Tolkiena.

Jackson w październiku 2011 roku ogłosił, że zamierza wyreżyserować kontynuację epickiego, przygodowego filmu animowanego z 2011 roku, który wyreżyserował Steven Spielberg. Nowozelandzki reżyser i Spielberg początkowo planowali wydanie kontynuacji w 2015 roku, przy czym ten ostatni potwierdził wcześniej, że nowa adaptacja będzie oparta na dwóch książkach o Tintinie. W 2018 roku Jackson przyznał, że nadal angażuje się w pracę nad kontynuacją, mimo że projekt nadal nie ma jeszcze scenariusza po odejściu scenarzysty Anthony'ego Horowitza. Po sześciu latach braku jakichkolwiek informacji nareszcie doczekaliśmy się wieści na temat jej obecnego statusu.

Serkis, który udzielił głosu kapitanowi Archibaldowi Haddock i Sir Francisowi Haddock w pierwszej części, odrzucił spekulacje, że Przygody Tintina 2 zostały anulowane, mówiąc, że Jackson [wciąż] zdecydowanie nad tym pracuje. To jednak tylko tyle w temacie. Nie wiemy na jakim etapie jest projekt, czy w ogóle rozpoczęły się już jakiekolwiek prace nad nim, czy jest on dalej tylko w dalekich planach reżysera. Miejmy nadzieję, że niedługo poznamy więcej szczegółów, jeśli projekt znowu nie utknie w martwym punkcie na kolejne kilka lat.

Historia przedstawiona w filmie to perypetie młodego, ciekawego świata podróżnika, reportera Tintina i jego wiernego psa Snowy’ego, którzy odkrywają model statku, skrywający w sobie wybuchową tajemnicę. Zafascynowany starożytną zagadką Tintin próbuje znaleźć klucz do jej rozwikłania, na jego drodze staje jednak Ivan Ivanovitch Sakharine, diaboliczny czarny charakter, przekonany o tym, że Tintin wykradł bezcenny skarb związany z osobą pirata zwanego Rackham Czerwony. Z pomocą wiernego czworonoga Snowy’ego, marudnego Kapitana Haddocka oraz roztargnionych detektywów Thompsona & Thomsona, Tintin przemierzy pół świata, przechytrzając i wyprzedzając o krok swoich wrogów w przyprawiającym o zawrót głowy pościgu, którego celem jest znalezienie miejsca spoczynku dla wraku statku o nazwie Jednorożec, w którym może skrywać się ogromny skarb… oraz klucz do starożytnej klątwy.

Źrodło: ComingSoon