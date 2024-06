Przerażający warunek otrzymania bogactwa w zwiastunie "The Inheritance" 0

Vertical wypuścił oficjalny zwiastun niezależnego horroru zatytułowanego The Inheritance, który będzie można oglądać w lipcu. Zrealizowany przez tego Alejandro Brugués, twórcę komediowego horroru Juan od trupów.

kadr z filmu "The Inheritance"

Akcja The Inheritance rozgrywa się w wigilię 75. urodzin miliardera Charlesa Abernathy’ego (Bob Gunton), kiedy zaprasza on do domu czwórkę dzieci, z którymi żył w separacji, w obawie, że dziś wieczorem ktoś – lub coś – przyjdzie, aby go zabić. Aby mieć pewność, że rodzina pomoże go chronić przed tym, co go czeka, Abernathy naraża na ryzyko każde ze swoich dzieci, stawiając warunek – jeśli do świtu zostanie znaleziony martwy, wszyscy zostaną z niczym.

W rolach głównych: Bob Gunton, Peyton List, Briana Middleton, Rachel Nichols, Austin Stowell, David Walton, Resse Alexander i Chris Wood. Scenariusz napisali Joe Russo i Chris LaMont. Film został wyprodukowany przez Paula Schiffa.

The Inheritance zadebiutuje w wybranych kinach w USA + na VOD od 12 lipca 2024 roku tego lata.

Źrodło: Firstshowing