Znamy obsadę animowanej serii "Batman: Caped Crusader" 0

Ukazał się pierwszy zwiastun Batman: Caped Crusader, ujawniający obsadę głosową serialu animowanego, a także gwiazdę, która udzieli głosu tytułowemu bohaterowi.

fragment plakatu serialu "Batman: Caped Crusader"

Nadchodzący serial animowany, który ma trafić do Prime Video 1 sierpnia. Producentami wykonawczymi są Bruce Timm, J.J. Abrams i Matt Reeves.

W streszczeniu Batman: Caped Crusader czytamy: To zupełnie nowy serial animowany, będący kolejną odsłoną mitologii Batmana. Wykorzystując najnowocześniejsze techniki animacji, to potężne partnerstwo twórcze po raz kolejny odkryje na nowo postać i jego kultową galerię łotrzyków dzięki wyrafinowanej historii, zróżnicowanym postaciom i intensywnym sekwencjom akcji, a wszystko to osadzone w uderzającym wizualnie świecie.

Bohaterowie i złoczyńcy Batman: Caped Crusader zostali już ujawnieni, a głosu tytułowemu Mrocznemu Rycerzowi użyczył aktor Hamish Linklater. W nieujawnionych jeszcze rolach dołączą do niego McKenna Grace, Toby Stephens, Reid Scott, Dan Donohue, Gary Anthony Williams, Jason Watkins, John DiMaggio, Krystal Joy Brown, Michelle C. Bonilla, Eric Morgan Stuart, Tom Kenny, Minnie Driver, Diedrich Bader, Jamie Chung i Christina Ricci.

Źrodło: Prime Video