Janusz Chabior wygląda jak Saruman na pierwszych zdjęciach z filmu "Kleks i wynalazek Filipa Golarza" 0

Kleks i wynalazek Filipa Golarza w reżyserii Macieja Kawulskiego, druga filmowa odsłona największego polskiego hitu ostatnich lat, wejdzie do kin 3 stycznia 2025 roku. Jednak pierwsze pokazy przedpremierowe wystartują jeszcze w tym roku – analogicznie jak w przypadku pierwszej części na Boże Narodzenie. Na ekrany kin powróci profesor Ambroży Kleks, Ada Niezgódka i Albert. Pojawi się też kluczowa nowa postać – Filip Golarz. W tej roli Janusz Chabior!. Prezentujemy pierwsze zdjęcia.

kadr z filmu "Akademia pana Kleksa"

O czym opowie kontynuacja Akademii Pana Kleksa, czyli Kleks i wynalazek Filipa Golarza? Po letniej przerwie Ada Niezgódka wraca do Akademii, żeby rozwikłać tajemnicę pochodzenia swojego przyjaciela – Alberta. W tym samym czasie profesor Kleks wyrusza do świata realnego, żeby odnaleźć przyjaciela sprzed lat. Okazuje się, że oba te tropy prowadzą do dawnego absolwenta Akademii – Filipa zwanego Golarzem…

kadr z filmu Kleks i wynalazek Filipa Golarza

Pierwsza część serii, Akademia Pana Kleksa, przyciągnęła do kin rekordowe 2,9 miliona widzów. Z kolei na platformie streamingowej dotarła do widzów 190 krajów i kilkudziesięciu grup językowych.

kadr z filmu Kleks i wynalazek Filipa Golarza

W postać Ambrożego Kleksa wciela się Tomasz Kot. Filmowy Filip Golarz to Janusz Chabior. Adę Niezgódkę gra Antonina Litwiniak, a filmowego chłopca-robota, Alberta – Konrad Repiński. Na ekranie pojawiają się również Piotr Fronczewski, Sebastian Stankiewicz oraz Agnieszka Grochowska.

Scenariusz filmu, na którego podstawie reżyser Maciej Kawulski mógł stworzyć bajkowy świat Kleksa i wynalazku Filipa Golarza, napisali Krzysztof Gureczny oraz Agnieszka Kruk. Za produkcję filmu odpowiada OPEN MIND PRODUCTION, a za dystrybucję firma NEXT FILM.

Źrodło: Next Film