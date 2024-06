"Przepiękne!" – ruszyły zdjęcia do komediodramatu Katarzyny Priwieziencew 0

Trwają zdjęcia do najnowszego filmu w reżyserii Katarzyny Priwieziencew. Przepiękne! to najnowsza opowieść twórczyni takich produkcji jak Hel i Samiec Alfa, opowiadająca splecione historie kilkorga bohaterów, którzy borykają się z problemami w związkach we współczesnej metropolii.

kadr z filmu "Przepiękne!"

Przepiękne! określane jest jako dający do myślenia komediodramat, który opowiada o ludzkich słabościach i poszukiwaniu własnej drogi, a także o sile, która rodzi się z buntu i prowadzi do samoakceptacji. To opowieść o współczesnych ludziach, w której mieszają się różnorodne perspektywy i spojrzenia na te same problemy.

kadr z filmu Przepiękne!

O czym opowiada film?

Magda (Marta Nieradkiewicz) jest pochłonięta macierzyństwem i tęskni za swoim dawnym życiem, i ciałem sprzed ciąży. Kiedyś silna i ambitna, teraz zmaga się z poczuciem utraty własnej tożsamości. Chce zawalczyć o siebie, jednak potrzebuje pomocy zajętego karierą Maćka (Mikołaj Roznerski), który zdaje się nie rozumieć jej rozterek.

Baśka (Marta Ścisłowicz) to najlepsza przyjaciółka Magdy. Nauczycielka plastyki jest nieco zwariowana i niezależna, a w relacjach damsko-męskich stawia sprawę jasno: seks – tak, miłość – nie. To nastawienie stanowi duże wyzwanie dla Kuby (Konrad Eleryk), zakochanego w niej wuefisty, który cierpliwie czeka, aż Baśka da mu szansę.

Krystyna (Hanna Śleszyńska) to matka Maćka, która próbuje przełamać rutynę w wieloletnim związku z mężem, Władkiem (Olaf Lubaszenko). Siostra Maćka, Julka (Kamila Urzędowska) jest modelką, która za wszelką cenę chce utrzymać swoją pozycję w wymagającej branży. Gotowa jest zrobić wszystko by szefowa agencji modelek (Katarzyna Herman) była zadowolona.

W filmie pojawia się jeszcze kilkoro innych bohaterów, z których każdy boryka się ze swoimi problemami, ale zawsze może liczyć na wsparcie najbliższych.

Zdjęcia do Przepięknych! wystartowały w czerwcu i potrwają do połowy lipca 2024 r. Film trafi do szerokiej dystrybucji 7 lutego 2025 roku.

Źrodło: pisf.pl