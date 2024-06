''Wywiad z wampirem'' dostaje zamówienie na 3. sezon 0

Stacja AMC jeszcze przed premierą finałowego odcinka drugiego sezonu złożyła zamówienie na trzecią serię lubianej przez widzów adaptacji Wywiad z wampirem.

kadr z serialu ''Wywiad z wampirem''

Dotychczasowe recenzje drugiego sezonu serialu są zdumiewające. W serwisie Metacritic uzyskał on ocenę 88/100, co jest najwyższą oceną dla serialu telewizyjnego w tym roku. Na Rotten Tomatoes osiąga oszałamiające 98% ze średnią oceną 8,9/10. Obydwie oceny są lepsze w stosunku do pierwszego sezonu (80 na MC, 98% i 8,2/10 na RT).

Pierwsze dwa sezony serialu były adaptacją oryginalnej powieści Wywiad z wampirem, trzeci zaś zgłębi historię Lestata przedstawioną w książce Wampir Lestat Anne Rice, będącej drugim tomem cyklu Kroniki wampirów.

Lestat, stwórca Louisa de Pointe du Lac i Klaudii, opowiada własną historię. Przebudziwszy się po pięćdziesięciu pięciu latach, zostaje gwiazdą rocka i wywiera ogromny wpływ na rzesze młodzieży. Ma jednak długą i mroczną historię, sięgającą jeszcze osiemnastego wieku.

Dotychczas w serialu wystąpili Jacob Anderson jako Louis, Sam Reid jako Lestat, Eric Bogosian jako Daniel Molloy, Assad Zaman jako Armand, Delainey Hayles jako Claudia i Ben Daniels jako Santiago.

Data premiery 3. sezonu nie jest jeszcze znana.

Źrodło: Dark Horizons