Kolejne nazwiska w obsadzie 2. sezonu ''One Piece'' 0

Po wczorajszej informacji dotyczącej angaży na członków Baroque Works w drugim sezonie One Piece, dziś poznaliśmy kolejne trzy nowe osoby w obsadzie.

Clive Russell, ''Gra o tron''

Doświadczony brytyjski aktor Clive Russell wcieli się w Crocusa, lekarza, opiekuna wieloryba Laboona i zarządcę latarni morskiej, która kieruje statkami wpływającymi na Grand Line. Południowoafrykański aktor Werner Coetser i kanadyjski aktor Brendan Murray wcielą się odpowiednio w Dorry’ego i Brogy’ego – współkapitanów załogi Giant Warrior i sojuszników Luffy’ego i jego załogi.

Pierwszy sezon był adaptacją pięciu wątków z sagi East Blue. Oczekuje się, że nowy sezon skupi się na krótkim ostatnim wątku Loguetown oraz pięciu wątkach Sagi o Alabaście. Ten i wczorajszy casting zdają się potwierdzać, że przynajmniej trzy pierwsze z pięciu wątków (Reverse Mountain, Whiskey Peak, Little Garden) będą zawarte w drugim sezonie.

Zdjęcia do nowego sezonu rozpocząć mają się jeszcze w tym miesiącu w Republice Południowej Afryki. Potrwają one do stycznia. Premiera drugiego sezonu planowana jest pod koniec 2025 lub na początku 2026 roku.

Źrodło: Dark Horizons