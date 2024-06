Od przyszłego tygodnia (od 1 lipca) SkyShowtime będzie dostępne na Prime Video w Hiszpanii. W planach jest rozszerzenie partnerstwa na inne kraje, takie jak Polska, Holandia i Szwecja. Aktualnie wiadomo, że klienci Amazon Prime w Polsce będą mogli korzystać z oferty SkyShowtime za pośrednictwem swoich kont Amazon w cenie 24,99 zł miesięcznie, z możliwością anulowania subskrypcji w dowolnym momencie.

SkyShowtime, dostępne na platformie Prime Video, zaoferuje widzom dostęp do filmowych hitów, nowych ekskluzywnych seriali oraz produkcji lokalnych.