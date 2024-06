Wiemy kiedy animacja "Trolle 3" trafi do polskiego streamingu 0

Animacja Trolle 3 w końcu będzie dostępna w naszym kraju. Produkcja pojawi się jeszcze w tym miesiącu na platformie SkyShowtime.

Trolle 3

Trolle 3 od 29 czerwca 2024 roku na platformie SkyShowtime

Po dwóch filmach o prawdziwej przyjaźni, pełnych nieustającego flirtu, Poppy i Mruk są teraz oficjalnie parą (#broppy)! W miarę jak stają się sobie bliscy, Poppy odkrywa nieznaną historię z przeszłości Mruka. Wraz ze swoimi czterema braćmi: Floydem, Johnem Paplakiem, Spruce’em i Clayem należał on kiedyś do ulubionego boysbandu Poppy – BroZone. BroZone rozpadł się, podobnie jak rodzina, kiedy Mruk był jeszcze dzieckiem. Od tamtego czasu Mruk nie widział swoich braci. Brat Mruka, Floyd, ze względu na swój muzyczny talent, zostaje porwany przez parę nikczemnych pop-gwiazdorów: Velveet i Veneer. Mruk i Poppy wyruszają w pełną emocji podróż, aby zjednoczyć pozostałych braci i uratować Floyda przed losem jeszcze gorszym niż brak popularności.

Seria roztańczonych i rozśpiewanych animacji Trolle od DreamWorks (poprzednie części miały premierę w 2016 i 2020 roku) inspirowana jest zabawkami Good Luck Trolls, stworzonymi przez Thomasa Dama. Odniosła ona sukces na całym świecie, a pochodząca z niej piosenka "Can’t Stop the Feeling!" otrzymała Grammy dla najlepszej piosenki napisanej do filmu kinowego/telewizyjnego. Nominowana była również do Oscara za najlepszą piosenkę oryginalną do filmu. Dziś Trolle uznawane są za jedną z największych i najpopularniejszych marek rozrywkowych na świecie.

Źrodło: SkyShowtime