Richard Gadd

HBO i BBC są współproducentami kolejnego serialu dramatycznego Gadda, który obecnie nosi roboczy tytuł Lions. Twórcą, scenarzystą i producentem wykonawczym serialu jest Gadd, a reżyserią zajmują się Alexandra Brodski i Eshref Reybrouck.

Kiedy brat Nialla, Ruben, z którym był w separacji, pojawia się na jego ślubie, prowadzi to do eksplozji przemocy, która katapultuje nas z powrotem przez ich życie. Ta ambitna seria, obejmująca prawie czterdzieści lat, od lat 80. XX wieku do dnia dzisiejszego, obejmie wzloty i upadki relacji braci, od ich spotkania w dzieciństwie po rozstanie w wieku dorosłym – ze wszystkimi dobrymi, złymi, okropnymi, zabawnymi momentami, złości i trudnych momentów po drodze. Uchwyci dziką energię zmieniającego się miasta – a nawet zmieniającego się świata – i spróbuje dotrzeć do sedna trudnego pytania… Co to znaczy być mężczyzną?