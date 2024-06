Aubrey Plaza spotyka młodszą siebie w zwiastunie komedii "My Old Ass" 0

Amazon MGM Studios udostępniło oficjalny zwiastun My Old Ass swojej najnowszej komedii o dojrzewaniu, w której w tej samej roli występują Aubrey Plaza i Maisy Stella. Film ma wejść do kin 13 września.

kadr z filmu "My Old Ass"

Elliott jest zdeterminowana, aby ostatnie lato było pełne dobrych chwil i zauroczeń. Aby uczcić swoje 18. urodziny, wraz z najlepszymi przyjaciółmi wypływa łodzią na odległą wyspę, aby wybrać się na grzyby. Ale właśnie wtedy, gdy Elliott wydaje się, że nic nie czuje, nagle przyłapuje się na rozmowie z kobietą, która twierdzi, że jest jej dosłownie „starą dupą” – osobą, którą najwyraźniej ma się stać za dwie dekady. Proszona o radę, Elliott z przyszłości daje jej jedno główne ostrzeżenie: unikaj osób o imieniu Chad, co brzmi dość łatwo. Ale kiedy Elliott spotyka tego samego Chada, którego miała unikać, sprawy się komplikują. Elliott zaczyna otwierać się na to, co jej przyszłe ja może jej pokazać… i odwrotnie.

Za scenariusz i reżyserię My Old Ass odpowiada Megan Park. W filmie występują także Maddie Ziegler jako Ruthie, Kerrice Brooks jako Ro, Percy Hynes White jako Chad, Seth Isaac Johnson jako Max, Carter Trozzolo jako Spencer i Maria Dizzia. Pomysłodawcą są producenci Barbie, Tom Ackerley, Margot Robbie i Josey McNamara, a także Steven Rales. Film miał swoją światową premierę na początku tego roku na festiwalu filmowym w Sundance, gdzie na podstawie 25 recenzji uzyskał niemal doskonałą ocenę 92% w serwisie Rotten Tomatoes.

Źrodło: movie web