Przetrwać na 10 tysiącach stóp - oto zwiastun thrillera ''3000 metrów nad ziemią''

Lionsgate prezentuje zwiastun filmu akcji '’3000 metrów nad ziemią'’, za kamerą którego stanął Mel Gibson mający na swoim koncie Apocalypto i Pasję. Główną rolę w obrazie otrzymał Mark Wahlberg. Wciela się on w szalonego pilota samolotu.

kadr z filmu ''3000 tysiące metrów nad ziemią''

Znaczna większość akcji 3000 metrów nad ziemią rozgrywa się w przestworzach. Pasażerowie samolotu za sterami, którego zasiada Wahlberg będą musieli stoczyć walkę o przeżycie. Opublikowany materiał zwiastuje porywającą i trzymającą w napięciu fabułę.

Agentka Harris ma za zadanie dostarczyć bezcennego świadka na proces bossa mafii. Najszybszym i jak się wydaje najbezpieczniejszym sposobem jest podróż małym samolotem nad górami Alaski. Na pokładzie awionetki są tylko trzy osoby: Harris (Michelle Dockery), skuty kajdankami świadek (Topher Grace) i pilot Daryl Booth (Mark Wahlberg). Gdy wszystko wskazuje na to, że będzie to misja łatwa, lekka i przyjemna, gdzieś nad skutym lodem pustkowiem, okazuje się, że nie wszyscy obecni na pokładzie są tymi, za których się podają. Być może dało się przewidzieć, że macki szefa mafii sięgają daleko, ale teraz już za późno na rozważania. W samolocie wybucha walka o kontrolę nad sterami. Co gorsza tylko jeden z obecnych wie jak się z nimi obchodzić. Wysłane jako eskorta myśliwce gotowe są zestrzelić obiekt, jeśli agentce Harris nie uda się na czas nad nim zapanować. Tymczasem nad górami Alaski zanosi się na burzę.

Scenariusz do 3000 metrów nad ziemią napisał Jared Rosenberg. Mel Gibson filmem tym powraca za kamerę po ośmioletniej przerwie. Jego ostatnim projektem, który ujrzał światło dzienne jest dramat Przełęcz ocalonych.

Światowa i polska premiera filmu 18 października.

Źrodło: Lionsgate, ComingSoon, Monolith Films