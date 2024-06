''One Piece'' - poznajcie kolejnych członków obsady 2. sezonu 0

Netflix podał kolejne nazwiska aktorów jacy dołączyli do oczekiwanego drugiego sezonu One Piece. Angaże otrzymała jedna kobieta i trzech mężczyzn.

kadr z serialu ''One Piece''

W drugim sezonie One Piece zobaczymy Calluma Kerra jako Smokera, Julię Rehwald jako Tashigi, Roba Collettiego jako Wapola i Ty Keogh jako Daltona. Smoker został wprowadzony w końcowych momentach finału pierwszego sezonu. Netflix nie ujawnił jego twarzy, ale pokazał mundur marynarki wojennej i jego atrybut – dwa cygara. Smoker jest antybohaterem i przeciwnikiem Luffy’ego.

Tashigi zaś to pułkownik marynarki służąca pod dowództwem Smokera w bazie G-5. Wapol z kolei to pirat i były władca Królestwa Drum. Dalton to król królestwa kwiatów wiśni (dawniej znanego jako Królestwo Drum). Służył jako strażnik królewski Wapola.

Pierwszy sezon był adaptacją pięciu wątków z sagi East Blue. Oczekuje się, że nowy sezon skupi się na krótkim ostatnim wątku Loguetown oraz pięciu wątkach Sagi o Alabaście. Ten i wczorajszy casting zdają się potwierdzać, że przynajmniej trzy pierwsze z pięciu wątków (Reverse Mountain, Whiskey Peak, Little Garden) będą zawarte w drugim sezonie.

Zdjęcia do nowego sezonu rozpocząć mają się jeszcze w tym miesiącu w Republice Południowej Afryki. Potrwają one do stycznia. Premiera drugiego sezonu planowana jest pod koniec 2025 lub na początku 2026 roku.

Źrodło: Twitter, Comingsoon