Sony ujawniło datę premiery filmu "Street Fighter" 0

Sony Pictures i Legendary ustaliły datę premiery aktorskiego filmu Street Fighter, mimo że reżyserzy Mów do mnie!, Danny i Michael Philippou, opuścili projekt na początku tego miesiąca.

Street Fighter

Data premiery filmu Street Fighter zbiega się z kosmicznym filmem Ryana Goslinga Project Hail Mary. Oba trafią do kin 20 marca 2026 roku.

Na razie nic więcej nie wiadomo na temat filmu opartego na kultowej serii bijatyk firmy Capcom. Nie ma ani obsady ani reżysera po tym, jak konflikty w harmonogramie zmusiły braci Philippou do skupienia się na filmie A24 Bring Her Back, w którym występują Sally Hawkins i Billy Barratt. Produkcja miała się wkrótce rozpocząć, ale, co zrozumiałe, prawdopodobnie zostanie ona nieco przesunięta. Mimo to jest mnóstwo czasu, aby wszystko wróciło na właściwe tory. Sony musiało mieć pewność co do planu awaryjnego, skoro udało mu się podać datę premiery.

Przypomnijmy, że już doczekaliśmy się aktorskiej adaptacji tej serii w 1994 roku zatytułowany Uliczny wojownik, w którym wystąpili Jean-Claude Van Damme, Raul Julia i Ming-Na Wen, który mimo początkowych złych recenzji, po latach zyskał miano kultowego.

Źrodło: ComingSoon