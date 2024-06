Ridley Scott wraz z Cirque Du Soleil pracuje nad nowym projektem 0

Ridley Scott nie ma zamiaru zwolnić tempa. Filmowiec ma obecnie w przygotowaniu aż trzy projekty, ale jak widać to dla niego za mało. Właśnie się dowiedzieliśmy, że pracuje on nad kolejnym. I to nie sam, bo z kanadyjską firmą rozrywkową Cirque du Soleil.

Cirque du Soleil Entertainment Group

Firma ta otworzyła właśnie swoją wytwórnię pragnąc przenosić imponujące spektakle na kinowy ekran, aby filmowe doświadczenia były równie zjawiskowe, jak ich przedstawienia. Na czele nowego studia stanęła Susan Levison. Pierwszą produkcją wytwórni we współpracy ze Scottem będzie film zatytułowany po prostu O. Jego motywem przewodnim będzie woda. Obraz inspirowany ma być jednym z przedstawień Cirque du Soleil, którego największą atrakcją jest gigantyczny basen z wodą.

Fabularne szczegóły produkcji nie zostały przedstawione publicznie. Scott w projekt zaangażowany jest jako jeden z producentów za pośrednictwem Scott Free Productions. Czy stanie on za kamerą O? Na razie nic na ten temat nie wiadomo.

W listopadzie tego roku do kin wejdzie film Scotta Gladiator 2. Filmowiec na etapie przygotowań ma zaś muzyczną produkcję, biografię Bee Gees, western Wraiths of the Broken Land i komiksowy Queen & Country.

Źrodło: Variety