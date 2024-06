Tom Hanks w zwiastunie ''Here. Poza czasem'', filmu od twórcy ''Forresta Gumpa'' 0

kadr z filmu ''Here. Poza czasem''

Akcja filmu rozgrywa się w pewnym amerykańskim domu na przestrzeni jednego stulecia. Hanks i Wright grają małżonków Richarda i Margaret. W Here. Poza czasem podglądamy ich zarówno jako licealistów i jak i jako 80-latków. Twórcy obiecują, że adaptacja powieści graficznych autorstwa Richarda McGuire’a jest pełną wzruszeń produkcją skierowaną do szerokiej publiczności. Tom Hanks i Robin Wright są w produkcji cyfrowo odmłodzeni i postarzeni.

Losy kilku pokoleń krzyżują się w jednym miejscu na ziemi, domu, który jest świadkiem wszystkiego co w ich życiu najpiękniejsze i najbardziej dramatyczne, najzabawniejsze i najbardziej poruszające. To tu dla jednych wszystko się zaczyna, a dla innych kończy. Tutaj rozkwita miłość, spełniają się marzenia, rodzą się przyjaźnie, pasje i przychodzą rozczarowania. Twórcom udaje się w niezwykłej filmowej formie uchwycić istotę ludzkiego losu. Jego blaski i cienie, które wszyscy znamy bez względu na to skąd pochodzimy i gdzie przyszło nam żyć.

Obsadę uzupełniają Kelly Reilly, Paul Bettany i Ophelia Lovibond. Za reżyserię filmu odpowiada Robert Zemeckis mający na swoim koncie wspomnianego Forresta Gumpa oraz Cast Away – Poza światem. Jest on także współautorem scenariusza wraz z Eric Roth.

Reżyser w tym filmie wykorzystał nowinki techniczne, stosowane w grach komputerowych, serialach i programach telewizyjnych. Podpisał umowę z Metaphysic, firmą, która zajmuje się wykorzystaniem sztucznej inteligencji w przemyśle rozrywkowym. Here. Poza czasem jest więc pierwszym projektem, w którym zostały wykorzystane najnowsze narzędzia sztucznej inteligencji, które w czasie rzeczywistym tworzą maski odmładzające aktorów. Zabieg ten polega na tym, że raz nagrany obraz nie wymaga dopracowywania efektami specjalnymi.

Światowa data premiery filmu Here. Poza czasem wyznaczona jest na 15 listopada.

Źrodło: Monolith Films