Nowy "Władca Pierścieni" może mieć ostatecznie inny tytuł 0

kadr z filmu "Władca Pierścieni"

W maju 2024 roku ogłoszono, że Serkis, który gra Golluma w trylogii Petera Jacksona Władca Pierścieni, reżyseruje nowy film, którego akcja rozgrywa się w Śródziemiu, zatytułowany The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum. W rozmowie podczas ACE Superhero Comic Con 2024, Serkis zauważył, ciągle pracują nad tytułem.

Być może nie zostanie to tak nazwane. Według doświadczenia Golluma będzie to w dużym stopniu świat Śródziemia. Jest tak wcześnie; byłoby niesprawiedliwe zobowiązać się do czegokolwiek w tym momencie. Powiem jednak, że będzie to głębokie nurkowanie, podczas którego będziemy badać charakter Golluma. Mogą istnieć postacie, które rozpoznajemy i które mogą powrócić. Nie powiem kto.

wyjawił Andy Serkis

Serkis pamięta, że ​​pierwsze rozmowy na temat nowego filmu odbył jakieś osiem miesięcy temu.

Naprawdę chcemy ożywić Śródziemie. Jest tak wiele świeżych historii, w które chcemy się zaangażować. Chcemy uruchomić tę nową falę, zabierając nas z powrotem do świata Golluma. Poprosili mnie o reżyserię. To spełnienie marzeń. Pracować z ludźmi, z którymi uwielbiam pracować, w kraju, w którym uwielbiam pracować. Postrzegam wszystko jako wyzwanie. Nie ma sensu się bać. Gollum nigdy mnie nie opuścił, więc wciąż czai się w środku. Nie ma dnia, żeby ktoś nie podszedł i nie zapytał mnie o Golluma. Pod wieloma względami się nie boję. Wyzwaniem będzie opowiedzenie świetnej historii, a jesteśmy na początku tego procesu. Właśnie zaczynamy to pisać. To wszystko dopiero nadejdzie i jest ekscytujące. Lekko przerażające.

zakończył Andy Serkis

Premiera The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum planowana jest na rok 2026.

Źrodło: ComingSoon