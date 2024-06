Box Office: ''W głowie się nie mieści 2'' jak dotąd najbardziej dochodowym filmem tego roku 0

W głowie się nie mieści 2 to oczekiwana kontynuacja dochodowej animacji Pixar z 2015 roku. Produkcja już przebiła wynik kasowy jaki osiągnął pierwszy film.

kadr z filmu ''W głowie się nie mieści 2''

Według najnowszych wyników przychody ze sprzedaży filmu W głowie się nie mieści 2 na całym świecie do czwartku (27.06.) osiągnęły poziom 863,1 miliona dolarów. Oznacza to, że sequel przebił już wysoki wynik jaki osiągnął oryginalny film, a ten wynosił 859 milionów dolarów. Udało mu się to zrobić w zaledwie 16 dni od premiery. W głowie się nie mieści 2 jest już także 19. najbardziej dochodowym filmem animowanym wszechczasów na świecie. Sukces filmu prawdopodobnie będzie trwał nadal, a najnowsze raporty sugerują, że w nadchodzących tygodniach przekroczy on granicę 1 miliarda dolarów. W tej chwili animacja jest najbardziej dochodowym filmem 2024 roku, przewyższając Diunę: Część drugą z wynikiem 711,8 miliona dolarów.

W głowie się nie mieści 2 to powrót do umysłu Riley, obecnie świeżo upieczonej nastolatki. Centrala sterowania przechodzi gruntowny remont, bo pojawiły się nowe Emocje! Radość, Smutek, Złość, Strach i Odraza, które dotąd z powodzeniem kierowały całym przedsięwzięciem, z pewnym wahaniem witają nowego przybysza: Niepewność. A to dopiero początek zmian.

