Reżyser "Czarnej Pantery" zajmie się adaptacją komiksu "A Vicious Circle"

Universal Pictures nabyło prawa do adaptacji powieści graficzna BOOM! Studios zatytułowanej "A Vicious Circle", a producentem będzie reżyser Czarnej Pantery Ryan Coogler.

fragment okładki komiksu "A Vicious Circle"

Według raportu Mattson Tomlin — który stworzył oryginalną powieść graficzną, a także showrunner Terminatora Zero — napisze scenariusz do serialu, adaptując przy tym samym własne dzieło.

Coogler wyprodukuje projekt za pośrednictwem swojego Proximity Media, a producentem będzie także prezes ds. rozwoju Boom!, Stephen Christy. Adaptacja jest opisywana jako John Wick spotykający Loopera i będzie dwuręcznym thrillerem akcji. Obecnie nie ma żadnych informacji o castingu ani reżyserze projektu.

O czym jest "A Vicious Circle"?

Shawn Thacker to wyszkolony zabójca z przyszłości, który szuka zemsty na jedynym innym człowieku z jego chorobą – każde życie, które odbierają, zmusza ich obojga do mimowolnego podróżowania pomiędzy bardzo różnymi przeszłymi i przyszłymi epokami. Od Tokio w XXII wieku, przez Nowy Orlean z lat 50. XX wieku, aż po epokę kredową i dalej, dwaj śmiertelni rywale toczą ze sobą walkę woli, która trwa przez miliony lat, a wszystko po to, by zmienić bieg historii.

