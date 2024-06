W rozmowie Reedus został zapytany o status trzeciego film i aktor opowiedział troszkę na ten tema. Chociaż nie mógł powiedzieć nic poza faktem, że to wciąż się dzieje, Reedus powiedział, że film będzie większy i zasugerował, w którą stronę podąży fabuła.

Tylko to, że to się dzieje i że będzie większe. Tak, to grupa, która zrobiła rzeczy w stylu Johna Wicka, więc robią z tego wielką sprawę. Myślę, że zachowali oryginalny pomysł na scenariusz, który jest niesamowity, wiesz. Zatem oczywiste jest, że musimy uciec z więzienia. Jesteśmy w więzieniu i to przez długi czas.

wyjawił Norman Reedus