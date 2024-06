Zwiastun "The Jetty": Jenna Coleman prowadzi serial kryminalny BBC 0

BBC opublikowało zwiastun najnowszego dramatu kryminalnego The Jetty, w którym Jenna Coleman wciela się w detektyw Ember Manning. Premiera serialu zaplanowana jest na 15 lipca na antenach BBC iPlayer i BBC One.

kadr z serialu "The Jetty"

Kiedy pożar trawi posiadłość w malowniczym miasteczku nad jeziorem w Lancashire, detektyw Ember Manning (Coleman) musi ustalić, w jaki sposób można go powiązać z dziennikarzem podcastu prowadzącym dochodzenie w sprawie zaginięcia osoby i nielegalnego związku między dwudziestokilkuletnim mężczyzną a dwójką nieletnich dziewczyny. Ale gdy Ember zbliża się do prawdy, grozi to zniszczeniem jej życia – zmuszając ją do ponownej oceny wszystkiego, co myślała, że ​​wiedziała o swojej przeszłości, teraźniejszości i mieście, które zawsze nazywała domem.

The Jetty został napisany i stworzony przez Cata Jonesa, a reżyserią jest Marialy Rivas. W serialu występują także Tom Glynn-Carney, Ruby Stokes, Archie Renaux, Laura Marcus, Bo Bragason, Weruche Opia, Amelia Bullmore, Matthew McNulty, Ralph Ineson, David Ajala, Nina Barker-Francis, Miya Ocego, Elliot Cowan, Shannon Watson, Arthur Hughes, Dominic Coleman i Ruaridh Mollica. Producentami wykonawczymi są Coleman, Rivas, Jones, Elizabeth Kilgarriff, Sarah Wyatt i Jo McClellan, a Natasha Romaniuk została producentem.

