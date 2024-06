Warner Bros. ujawnia datę premiery nowego filmu MonsterVerse 0

Warner Bros. Discovery oficjalnie ustaliło nową datę premiery filmu MonsterVerse, ujawniając, kiedy ukaże się kolejna odsłona serii Godzilla i King Kong.

MonsterVerse

Dystrybutor potwierdził kolejne roszady w datach premier, ujawniono przy tym, że nowy filmu MonsterVerse zadebiutuje 26 marca 2027 roku. Wcześniej ta data była wyznaczona dla dużego wydarzenia WB bez tytułu, ale teraz została umieszczona jako film o MonsterVerse w IMAX-ie.

Chociaż nie jest jasne, który będzie to film, to wiemy, że trwają prace nad kontynuacją Godzilla i Kong: Nowe imperium z 2024 roku. W zeszłym miesiącu do projektu dołączył scenarzysta Dave Callaham (Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni).

Projekt wyreżyseruje Grant Sputore, zastępując Adama Wingarda, który wyreżyserował ostatnią odsłonę serii. MonsterVerse to rosnąca kolekcja franczyz i filmów Warner Bros., której początki sięgają 2014 roku wraz z Godzillą. Na razie na wspólne uniwersum składa się pięć filmów, w tym niedawno wydane Nowe Imperium.

Źrodło: ComingSoon