Lipiec będzie gorący nie tylko pod chmurką, ale również przed ekranami. Już na początku miesiąca rozpali nas wielki powrót nostalgicznej serii: Gliniarz z Beverly Hills: Axel Foley. Policjant z Detroit, po 40 latach od pierwszej sprawy, ponownie odwiedzi ulice Los Angeles, aby robić to, co potrafi najlepiej: wsadzać przestępców za kratki i wprowadzać chaos. Do serwisu zawita również uwielbiany przez polskich widzów Gang Zielonej Rękawiczki: Sezon 2 z planem na nowy skok rabunkowy. Temperaturę podniesie zaraźliwie dobra zabawa włoskiej szlachty w nowym serialu "Dekameron", który rozgrywa się w czasach, gdy w Europie szalała dżuma. Pierwszy polski serial dokumentalny Netflixa – "Cały ten rap" – zabierze nas w podróż po historii polskiego rapu: od undergroundowych początków po sukcesy na wielkich scenach. Z kolei fani piłki nożnej oprócz emocji, które wzbudzą w nich nadchodzące mecze, będą mogli zajrzeć za kulisy słynnej hiszpańskiej ligi w serialu dokumentalnym "LALIGA: Nie tylko na boisku".