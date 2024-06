Box Office: "Twisters" powinien mieć mocny weekend otwarcia 0

Twisters chcą szturmem podbić swój Box Office w weekend otwarcia.

Film wejdzie do kin w Stanach Zjednoczonych 19 lipca 2024 roku. W produkcji będącej kontynuacją Twistera z 1996 roku występują Glen Powell, Daisy Edgar-Jones i Anthony Ramos. Za reżyserię odpowiada Lee Isaac Chung.

Według The National Research Group Twisters planuje obecnie zarobić w Ameryce Północnej około 55 milionów dolarów w weekend otwarcia. Universal, który zajmuje się dystrybucją filmu w Stanach Zjednoczonych, przewiduje, że weekend otwarcia zarobi 40–45 milionów dolarów, podczas gdy The Quorom uważa, że ​​może mogą to być kwoty rzędu 54–61 milionów dolarów.

Dla porównania Twister zarobił w weekend otwarcia około 41,1 miliona dolarów. Film zarobił ogólnie 495,7 miliona dolarów na całym świecie, co czyni go drugim najbardziej dochodowym filmem 1996 roku po Dniu Niepodległości.

O czym jest film?

Edgar-Jones wciela się w Kate Cooper, byłą łowczynię burz, prześladowaną przez wspomnienia z niszczącym tornadem na studiach. Obecnie bada schematy burz na monitorach, bezpieczna w Nowym Jorku. Zostaje jednak ściągnięta z powrotem na otwarte równiny przez przyjaciela, Javiego, w celu przetestowania nowego, przełomowego systemu wykrywania burz. Tam spotyka Tylera Owensa (Powell), czarującego i brawurowego bohatera mediów społecznościowych, z jego chełpliwą ekipą. Nagrywają i zamieszczają w sieci filmy z burzami – im bardziej niebezpieczne, tym lepiej.

W miarę nasilania się sezonu burzowego dochodzi do przerażających, nigdy wcześniej niewidzianych zjawisk. Kate, Tyler i ich rywalizujące zespoły, znajdując się bezpośrednio na drodze wielu systemów burzowych, zbiegających się w środkowej Oklahomie, są zmuszeni do walki o życie.

Źrodło: The Hollywood Reporter