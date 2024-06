Nowy film twórcy nominowanej do Oscara Lunany. Szkoły na końcu świata Pawo Choyninga Dorjiego to zabawna i wzruszająca opowieść z kryminalnym twistem. Reżyser w tej buddyjskiej przypowieści pokazuje, że kluczem do zmian jest zrozumienie przeszłości. Tłem historii opowiedzianej w filmie są zapierające dech w piersiach Himalaje.