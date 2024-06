"Ja, kapitan", czyli nominowany do Oscara film Matteo Garrone trafi wreszcie do polskich kin 0

Nominowana do Oscara, Złotego Globu i Europejskich Nagród Filmowych najnowsza produkcja Matteo Garrone to współczesna odyseja opowiadająca o pogoni za marzeniem zwanym Europą.

Nagrodzony i nominowany do wielu prestiżowych nagród, nowy film Matteo Garrone to współczesna odyseja opowiadająca o pogoni za marzeniem, jakim jest Europa. W chwilami baśniowej konwencji kina drogi włoski twórca mierzy się z kluczowym problemem dzisiejszego świata, pokazując perspektywę wykluczonych i oddając głos tym, kt.rych zwykle się go pozbawia.

Seydou (w tej roli nagrodzony na festiwalu w Wenecji Seydou Sarr) i Moussa to dwaj młodzi mężczyźni, którzy nie boją się marzyć. Zdają sobie sprawę, że rodzinny Dakar nie jest w stanie zaoferować im wiele, a perspektywa lepszego życia i upragnionej muzycznej kariery czeka na nich z dala od afrykańskiego kontynentu. Celem bohaterów nowego filmu Matteo Garrone staje się zatem Europa.

W tajemnicy przed rodzinami nastolatkowie przygotowują się do dalekiej podróży. Grają na imprezach, by zebrać niezbędne środki, i coraz bardziej dojrzewają do tego, by – być może na zawsze – opuścić swoich bliskich. Nie zdają sobie jednak sprawy, że droga ku lepszej przyszłości okazać się może wyjątkowo kręta. A niebezpieczeństwo będzie czyhało na nich nie tylko za sprawą wyczerpującej przeprawy przez kolejne afrykańskie kraje, ale i ludzi, którzy z pośredniczenia w nielegalnym przerzucie imigrantów uczynili swój sposób na życie.

W KINACH OD 16 SIERPNIA 2024.

Źrodło: Aurora Films