Jared Padalecki ostro krytykuje kierownictwo CW za tworzenie tanich treści 0

Jared Padalecki, od kilkudziesięciu lat twarz The CW, ma kilka słów na temat tanich programów tej stacji. Komentarze aktora pojawiły się po tym, jak Walker: Strażnik Teksasu został odwołany po zaledwie czterech sezonach.

kadr z serialu "Walker"

Padalecki już w młodym wieku dostał się do jednej ze swoich wcześniejszych projektów we wspomnianej sieci, grając Deana Forestera w Kochanych kłopotach do 2005 roku. Następnie zagrał w długo emitowanej serii Nie z tego świata. Wiele lat po zakończeniu popularnego serialu w 2020 roku aktor został producentem wykonawczym Walker: Strażnik Teksasu, serialu, w którym także zagrał. Jednak stacja CW zdecydowała się anulować produkcję, a Padalecki podzielił się rozczarowującą wiadomością na swoim koncie na Instagramie.

Czuję, że CW, którego byłem częścią w zeszłym roku, nie jest CW, którego byłem częścią pod przewodnictwem [byłego prezesa i dyrektora generalnego] Marka Pedowitza przez cały ten prawie 20-letni okres. Po prostu zmieniają sieć, pokazują coś zabawnego na godzinę, czego nigdy więcej nie obejrzysz, ale mam nadzieję, że to obejrzysz. I jest to tanie. Nienawidzę tego mówić, ale jestem po prostu szczery. Pieprzyć to. Nie mogą mnie znowu zwolnić. Po prostu jestem brutalnie szczery. Myślę, że miałem wrażenie, że szukali naprawdę łatwych i tanich treści, którymi mogliby wypełnić czas.

wyjawił Jared Padalecki

Wygląda na to, że Padalecki, który grał Cordella Walkera od pierwszego sezonu, nie pogodził się z nagłym odwołaniem serialu. Przypomnijmy, ze Walker: Strażnik Teksasu to ponowne uruchomienie kultowego serialu telewizyjnego Strażnik Teksasu (1993–2001).

Źrodło: Variety