To byłby perfekcyjny wieczór kawalerski, ale taki nie będzie. Kuszący taniec na materiale promującym polską komedię ''Wieczór kawalerski''

Dziewczyny bez wstydu, używki bez ograniczeń i zabawa bez hamulców. To byłby perfekcyjny wieczór kawalerski, gdyby nie kilku nieproszonych gości z bronią, którzy chcą się zabawić po swojemu. Monolith Films prezentuje klip promujący polską komedię Wieczór kawalerski, który to w całości skupia się na erotycznym tańcu młodej kobiety.

kadr z filmu ''Wieczór kawalerski''

Mario (Mateusz Banasiuk) i Janek (Rafał Zawierucha) postanawiają zorganizować epicki wieczór kawalerski dla swojego przyjaciela. Idea jest prosta. „Co stanie się w Vegas, zostaje w Vegas”. Do dyspozycji ma być wszystko, co normalnie rozbiłoby każde narzeczeństwo, i to w ilościach bez limitu. Kobiety warte grzechu (Joanna Opozda, Magdalena Perlińska), używki o mocy tsunami i inne atrakcje wyjęte żywcem z Hollywood. Jednak, gdy na imprezę wbija gangster (Jan Wieczorkowski) z obstawą, perfekcyjnie zaplanowany wieczór zaczyna zmierzać ku katastrofie. Trzej przyjaciele będą musieli kierować się nie tylko zamiłowaniem do zakazanych substancji, ale też instynktem przetrwania. Istnieje bowiem realna obawa, że do wesela się nie zagoi…

Film napisał i wyreżyserował Szymon Gonera mający na swoim koncie m.in. Dziewczynę influencera.

Premiera Wieczoru kawalerskiego 5 lipca.

Źrodło: Monolith Films