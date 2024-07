''Włatcy móch'' - kultowa animacja dla dorosłych powraca z nowymi odcinkami 0

Anusiak, Konieczko, Maślana i Czesio zaliczają wielki powrót. Ta kultowa, niegrzeczna animacja dla dorosłych powraca na ekrany. Nowe epizody '’Włatcy móch'’ emitowane będą na antenie TV4.

kadr z serialu ''Włatcy móch''

Nowy sezon zatytułowany będzie Włatcy móch ONE. Premiera serii już 8 września o 20:00. Przygotujcie się na wybuchową dawkę śmiechu, emocji i szaleństwa! To będzie spektakularne!

A już od 7 lipca, o 20:05 Czwórka rozpocznie emisję dotychczasowych sezonów animacji. Także zasiądźcie wygodnie przed telewizorami i przypomnijcie sobie niezapomniane przygody tej zwariowanej czwórki.

Włatcy móch to opowieść o grupce chłopców uczęszczających do jednej klasy. Maślanę, Konieczko, Anusiaka i Czesia łączy jedno, a mianowicie chęć objęcia władzy nad światem. W każdym odcinku spotykają ich coraz to nowsze i ciekawsze przygody. Najwięcej kłopotów mają ze swoją nauczycielką, panną Frał, która chciałaby, aby każde dziecko było zawsze grzeczne i uśmiechnięte.

Serial doczekał się dotychczas 10. sezonów emitowanych w latach 2006-2011. Powstał także pełnometrażowy film Włatcy móch: Ćmoki, czopki i mondzioły.

Źrodło: facebook.com/tv4.czworka