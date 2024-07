Powstanie 2. sezon anime "Kaiju No. 8 " 0

Po zakończeniu pierwszego sezonu w zeszłym miesiącu, dzisiaj ogłoszono, że prace nad kolejnymi epizodami Kaiju No. 8 są już w przygotowaniu.

Kaiju No. 8

W krótkim ogłoszeniu Crunchryoll ujawnił również, że drugi sezon nie ma ustalonej jeszcze daty premiery. Aby uczcić to ogłoszenie, Crunchyroll udostępnił także krótki zwiastun.

Oprócz wiadomości o pracach nad drugim sezonem, w filmie ujawniono również, że Koki Uchiyama dołączy do obsady w roli Gen Narumi, kapitana Sił Obronnych Pierwszej Dywizji. Chociaż nie jest jasne, czego dokładnie będą dotyczyły nowe epizody, jednak prawdopodobnie będzie to adaptacja wątku The Compatible User z mangi.

O czym jest serial?

W świecie nękanym przez stworzenia znane jako Kaiju, Kafka Hibino pragnął zaciągnąć się do Sił Obronnych. Obiecuje, że zaciągnie się do wojska wraz ze swoją przyjaciółką z dzieciństwa, Miną Ashiro. Wkrótce życie rozdzieli ich na różne sposoby. Podczas sprzątania po bitwach Kaiju Kafka spotyka Reno Ichikawę. Determinacja Reno, by dołączyć do Sił Obronnych, ponownie budzi obietnicę Kafki, że dołączy do Miny chronić ludzkość.

Źrodło: ComingSoon