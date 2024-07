Początek zdjęć do 2. sezonu ''Poker Face'' 0

Scenarzysta i reżyser kryminalnej produkcji Peacock Poker Face Tony Tost poinformował w mediach społecznościowych o początku prac na planie drugiego sezonu serialu. Seria ta zgodę na realizację kolejnych odcinków dostała prawie rok temu.

kadr z serialu ''Poker Face''

Poniżej post udostępniony na Instagramie Tony’ego Tosta. Widzimy klaps filmowy opatrzony informacją o pierwszym dniu planu zdjęciowego drugiego sezonu Poker Face. Co ciekawe pod nazwą reżyser widnieje nazwisko Natashy Lyonne, aktorki wcielającej się w główną bohaterkę serialu. Świadczy to o tym, że wyreżyseruje ona co najmniej jeden odcinek nowej serii. Podobna sytuacja miała miejsce również przy pierwszym sezonie. Stanęła ona za kamerą ósmego epizodu.

Serial opowiada o losach Charlie Cale (Lyonne). Kobieta posiada niesamowitą zdolność. Umie wykryć kiedy ktoś kłamie. Swoje umiejętności wykorzystuje pomagając w rozwiązywaniu przestępstw. Każdy odcinek ukaże nową zagadkę do rozwiązania przez główną bohaterkę, która podróżując swoim Plymouth Barracuda, za każdym postojem napotyka ciekawych ludzi i trudne do rozwiązania zbrodnie, których wyjaśnienia nie może sobie odmówić.

Data premiery 2. sezonu Poker Face nie została jeszcze ustalona.

Źrodło: instagram.com/tonytost