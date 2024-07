Awkwafina robi wszystko by uchronić swą wygraną w zwiastunie komedii akcji ''Jackpot!'' 0

Amazon MGM Studios prezentuje pełny zwiastun swojej oryginalnej komedii akcji Jackpot!, w której to w głównej roli występuje Awkwafina. Premiera filmu w sierpniu.

Awkwafina, kadr z filmu ''Renfield''

Poniższa zapowiedź ukazuje jak Awkwafina, której bohaterka wygrała fortunę na loterii musi uniknąć złapania i zabicia jej przez zdesperowanych ludzi próbujących ukraść jej wygraną.

W niedalekiej przyszłości w Kalifornii zostaje otwarta Grand Lottery. Na loterii tej można wygrać naprawdę ogromne sumy. Jest jednak jeden haczyk. Przed zachodem słońca można zabić zwycięzcę, aby legalnie odebrać wielomiliardową wygraną. Kiedy Katie Kim przeprowadza się do Los Angeles, przez pomyłkę znajduje zwycięski kupon. Zdesperowana, by przetrwać hordy łowców, niechętnie łączy siły z amatorskim agentem ochrony loterii Noelem Cassidym, który zrobi wszystko, co w jego mocy, aby dożyła do zachodu słońca w zamian za część nagrody. Jednak Noel musi zmierzyć się ze swoim sprytnym rywalem Louisem Lewisem, który również za wszelką cenę stara się chronić Katie w zamian za prowizję.

Jackpot! wyreżyserował Paul Feig, a scenariusz napisał Rob Yescombe. W filmie występują także Ayden Mayeri, Donald Elise Watkins, Sam Asghari i Murray Hill.

Premiera filmu na Prime Video już 15 sierpnia.

Źrodło: ComingSoon, Prime Video