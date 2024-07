''Sirens'' - oto nowy projekt od twórczyni ''Sprzątaczki''. Julianne Moore w obsadzie 0

Netflix ogłosił swój kolejny serialowy projekt ’’Sirens’’. Odpowie za niego Molly Smith Metzler, scenarzystka hitowego serialu streamera Sprzątaczka. Projekt określany jako czarna komedia opiera swą fabułę na sztuce Metzler '’Elemeno Pea'’.

Julianne Moore, kadr z filmu ''Życie, którego nie było''

Angaże do głównych ról w Sirens otrzymały Julianne Moore, Milly Alcock i Meghann Fahy. Moore wcieli się w Michaelę Kell, filantropkę i aktywistkę działająca na rzecz zwierząt, która dobrze czuje się w wyższych sferach i jest żoną miliardera Petera. Alcock sportretuje zaś Simone DeWiit, czarującą i inteligentną asystentkę Michaeli, która ma poczucie, że pracując z kobietą trafiła w dziesiątkę. Jej relacja z szefową jest nie do końca odpowiednia. Fahy zagra zaś siostrę Simone, Devonę DeWitt, która jest niezwykle opiekuńcza i zabawna.

O czym opowie serial?

Opowiadana podczas weekendu w wystawnej posiadłości na plaży, czarna komedia skupia się na postaci Devon, gdy ta zaczyna zdawać sobie sprawę, że jej siostra Simone ma bardzo nieodpowiednie relacje ze swoją nową szefową Michaelą Kell. Michaela świetnie odnajduje się w życiu w luksusie, co działa na Simone jak narkotyk. W końcu jednak Devon decyduje, że czas na interwencję. Ale kiedy Devon w końcu zbliża się do Simone, by się z nią skonfrontować, nie ma pojęcia, jak groźnym przeciwnikiem będzie Michaela.

Nicole Kassell wyreżyseruje pierwsze dwa odcinki, a także będzie pełnić funkcję producenta wykonawczego. To pierwszy projekt w ramach ogólnej umowy Metzler z Netfliksem, którą podpisała po przełomowym sukcesie Sprzątaczki.

Źrodło: ComingSoon