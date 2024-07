Dziewięć nowych nazwisk w obsadzie 2. sezonu ''Sandmana'' 0

Obsada drugiego sezonu Sandmana stale się powiększa. Angaże otrzymało właśnie dziewięciu nowych aktorów, w tym Jack Gleeson z Gry o tron i komik Steve Coogan.

Jack Gleeson, kadr z serialu ''Gra o tron''

Gleeson dołączy do serialu w roli Pucka, złego hobgoblina, który pełni rolę królewskiego błazna króla Auberona, króla wróżek. Ruairi O’Connor wcieli się zaś w Orfeusza poetę i wyrocznię. Z kolei Freddie Fox zagra Lokiego, boga chaosu. Clive Russell wcieli się w Odyna, ojca Thora. Laurence O’Fuarain został obsadzony w roli Thora, boga burzy, a Ann Skelly i Douglas Booth wcielą się w królewskich emisariuszy na dworze Królowej Faerie zwanych Cluracanami. Indya Moore zagra Wandę, zawodowego kierowcę i agenta ochrony, a Steve Coogan sportretuje Barnabasa, gadającego psiego towarzysza Zniszczenia.

Poza tym w obsadzie są wcześniej ogłoszeni powracający aktorzy i aktorki, w skład których wchodzą Tom Sturridge, Mason Alexander Park, Donna Preston, Patton Oswalt, Vivienne Acheampong, Gwendoline Christie, Jenna Coleman, Ferdinand Kingsley, Stephen Fry, Asim Chaudhry, Sanjeev Bhaskar, Vanesu Samunyai i Razane Jammal.

Sandman jest połączeniem współczesnych mitów z mroczną fantastyką, dramatem historycznym i legendami. To opowieść o Morfeuszu, władcy snu, oraz o ludziach i miejscach, które napotyka, naprawiając swoje kosmiczne, a także zwyczajnie ludzkie błędy. Jak mówi twórca serialu i komiksu Neil Gaiman, w drugim sezonie rozpocznie się podróż, która zabierze nas z ogrodu Losu do Piekła, a stamtąd do starożytnej Grecji i Francji z czasów rewolucji, następnie zaś do miejsc, których nawet sobie nie wyobrażamy.

Data premiery 2. sezonu Sandmana nie jest jeszcze znana.

Źrodło: ComingSoon