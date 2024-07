''Branża'' powraca z 3. sezonem - zobaczcie zwiastun 0

HBO prezentuje zwiastun oczekiwanego trzeciego sezonu serialu dramatycznego Branża. Za jego powstanie odpowiadają Mickey Down i Konrad Kay.

W trzecim sezonie do powracającej obsady dołączają Kit Harington, który ponownie współpracuje z HBO po Grze o tron oraz Sarah Goldberg. Harington sportretuje postać imieniem Henry Muck, a Goldberg wcieli się w Petry Koenig, kobietę zarządzającą finansami FutureDawn. Oprócz nich angaże otrzymali Miriam Petche jako Sweetpea Golightly, Andrew Havill jako Lord Norton, Roger Barclay jako Otto Mostyn, Fady Elsayed jako Ali El Mansour i Fiona Button jako Denise Oldroyd.

W obsadzie trzeciego sezonu Branży powracają Myha’la Herrold, Marisa Abela, Harry Lawtey, Ken Leung, Conor MacNeill, Sagar Radia, Indy Lewis, Adam Levy, Sarah Parish, Trevor White, Elena Saurel i Irfan Shamji.

Serial Branża zabiera widzów za kulisy świata „wielkiej finansjery”, którą poznajemy z perspektywy outsiderki Harper Stern – zdolnej, młodej kobiety z małego miasta w stanie Nowy Jork. W produkcji śledzimy losy grupy absolwentów, którzy rywalizują o kilka etatów w znanym, międzynarodowym banku z siedzibą w Londynie. Wszyscy mają wielkie ambicje, chcą podbijać świat, wikłają się w przelotne romanse i nie stronią od narkotyków. Twórcy serialu poruszają także takie tematy, jak płeć, rasa, podziały klasowe i przywileje w środowisku pracy. Młodzi i zdolni kandydaci są na etapie życia, na którym krystalizuje się jeszcze ich tożsamość, a wpływ na nią ma m.in. praca w niezwykłe stresującym środowisku banku Pierpoint & Co., gdzie teoretycznie hołduje się merytokracji, ale w praktyce obowiązuje skostniała hierarchia.

Sezon trzeci rozpoczyna się, gdy Pierpoint & Co. patrzy w przyszłość. Wymaga to dużego postawienia na etyczne inwestowanie. Jeśli chodzi o głównych graczy, Yasmin, Robert i Eric znajdują się w samym centrum efektownej oferty publicznej Lumi, firmy zajmującej się ekologiczną energią energetyczną, kierowanej przez Sir Henry’ego Mucka. Historia sięga aż do samego szczytu finansów, mediów i rządu. Z drugiej strony, odkąd opuścił Pierpoint, Harper pragnie wrócić do uzależniającego dreszczyku emocji związanych z finansami i znajduje nieoczekiwanego partnera w osobie zarządzającej portfelem FutureDawn Petry Koenig.

Premiera składającego się z 8. odcinków sezonu trzeciego Branży 11 sierpnia na HBO. Dzień później serial trafi na Max.

