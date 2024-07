Złe informacje dla fanów "Upiornych opowieści po zmroku" 0

W kwietniu 2020 roku, ogłoszono, że Paramount Pictures będzie pracować nad kontynuacją Upiornych opowieści po zmroku z 2019 roku, jednak najnowsze informacje dotyczące projektu nie są obiecujące.

kadr z filmu "Upiorne opowieści po zmroku"

W rozmowie z Collider scenarzyści Dan i Kevin Hagemanowie zostali zapytani, czy są jakieś aktualizacje dotyczące Scary Stories to Tell in the Dark 2.

W tej chwili utknęło w martwym punkcie. Właściwie nie wiemy. Napisaliśmy wersję roboczą, Guillermo [del Toro] miał kierunek fabularny, gdzie go zabrać… Nie, nie możemy się w to zagłębiać, ale coś napisaliśmy i to ostatnia informacja, jaką wiemy. Wiemy, że wielu osobom się to podobało, ale wiemy też, że na razie nic się nie dzieje. Jesteśmy z wami w ciemności.

wyjawił Dan i Kevin Hagemanowie

Dalsze szczegóły kontynuacji pozostają na razie tajemnicą.

Upiorne opowieści po zmroku, oparte na serii książek Alvina Schwartza pod tym samym tytułem, trafiły do kin w sierpniu 2019 roku. Film zarobił na całym świecie około 104,5 miliona dolarów przy szacunkowym budżecie 25–28 milionów dolarów.

Źrodło: Collider