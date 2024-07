Zwiastun filmu "Wróbel": Nadchodzi śmieszna polska komedia? 0

Prezentujemy premierowy zwiastun filmu Wróbel, opowiedzianej z dystansem i inteligentnym humorem historii o ironii życia.

fragment plakatu filmu "Wróbel"

Remek Wróbel to listonosz i zapalony piłkarz amatorskiej drużyny. Dobiega czterdziestki, wiedzie życie kawalera. Z pasją studiuje encyklopedię, ćwicząc swoją nadzwyczajną pamięć. Poza obrotnym, prowadzącym szemrane interesy, przyjacielem Pedrem nie ma na świecie nikogo bliskiego. I dobrze mu z tym. Pewnego dnia wszystko się zmienia – jego poukładane życie wywraca się do góry nogami, do tego niespodziewanie pojawiają się w nim nowa, wygadana sąsiadka Marzenka i dziadek, którego do tej pory nie znał. Remek będzie musiał się nauczyć, jak zrobić lemoniadę, gdy życie daje ci cytryny.

Główną rolę listonosza, któremu nagle zmienia się całe życie, gra Jacek Borusiński, współtwórca Grupy Mumio. Partnerują mu: Julia Chętnicka, Krzysztof Stroiński, Piotr Rogucki, Bartłomiej Kotschedoff, Agnieszka Matysiak. W nietypowych dla siebie rolach epizodycznie pojawią się m.in. wielkie nazwisko świata reklamy Iwo Zaniewski, legendarny komentator sportowy Stefan Szczepłek, znany ze standupu Wojciech Fiedorczuk, piłkarz Radek Majewski, czy dziennikarz Michał Ogórek.

Za scenariusz i reżyserię odpowiada Tomasz Gąssowski.

Źrodło: NEXT FILM